Новое постановление подписал санврач СКО
Область находится в «желтой» зоне с 4 сентября. Со вторника, 28 сентября, разрешается работа в субботу и воскресенье торгово-развлекательных центров, торговых домов, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, фитнес-центров.
В религиозных объектах разрешили проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.
Деятельность объектов культуры ограничена участием не более 30 человек на репетициях.
Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов возможно при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.
Время работы объектов общественного питания продляется до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.
Ограничения не будут касаться объектов предпринимательства, внедривших проект Ashyq.
Не менее 50% сотрудников должны быть на дистанционной форме работы.
«Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев», - говорится в постановлении.
Вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) промышленных, сельскохозяйственных предприятий.На объектах, участвующих в проекте Ashyq, возможно проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий при заполняемости до 50%, не более 70 мест. Разрешены конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест.