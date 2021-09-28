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    18:53, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новое постановление подписал санврач СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, которое вступает в силу с 28 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Область находится в «желтой» зоне с 4 сентября. Со вторника, 28 сентября, разрешается работа в субботу и воскресенье торгово-развлекательных центров, торговых домов, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, фитнес-центров.

    В религиозных объектах разрешили проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.

    Деятельность объектов культуры ограничена участием не более 30 человек на репетициях.

    Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов возможно при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

    Время работы объектов общественного питания продляется до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

    Ограничения не будут касаться объектов предпринимательства, внедривших проект Ashyq.

    Не менее 50% сотрудников должны быть на дистанционной форме работы.

    «Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев», - говорится в постановлении.

    Вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

    На объектах, участвующих в проекте Ashyq, возможно проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий при заполняемости до 50%, не более 70 мест. Разрешены конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест.
    Будут работать выставки при заполняемости не более 70%, но не более 300 посетителей единовременно, спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 70%, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры при заполняемости не более 30%, религиозные объекты при заполняемости не более 30%.
    При этом у сотрудников и посетителей должен быть безопасный «зеленый» статус: получившие вакцину, имеющие ПЦР-тест с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних трех месяцев.

    Теги:
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