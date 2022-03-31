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    19:00, 30 Март 2022 | GMT +6

    Новое постановление подписал санврач Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление санитарного врача Актюбинской области от 30 марта, согласно которому вносятся изменения в постановление от 16 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

    Согласно новому постановлению, отменяются требования по обязательному соблюдению социальной дистанции, ежедневному входному фильтру с термометрией, соблюдению кабинетной формы обучения, обязательному соблюдению масочного режима.

    «Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение масочного режима, социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организации образования», - говорится в документе.

    Вместе с тем, масочный режим рекомендуется использовать в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и в организованных коллективах.

    Ношение медицинских масок обязательно в организациях здравоохранения медицинским персоналом, сотрудниками, посетителями, пациентами.

    Во всех организациях здравоохранения будут обеспечены помещения для изоляции на случай выявления пациентов с клиническими признаками, не исключающими КВИ, функционирование отделений в организациях для родовспоможения и детства для госпитализации беременных, рожениц, родильниц и детей с признаками ОРВИ, гриппа, КВИ.

    Также будет продолжена работа по медицинскому наблюдению на дому и домашнему карантину для больных КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Актюбинская область
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