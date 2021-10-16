Новое постановление подписал главный санврач ВКО

ВКО. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 17 по 30 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

«Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменениями ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу с 17 октября 2021 года и действует до его официальной отмены.



