РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:38, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новое постановление подписал главный санврач ВКО

    None
    None
    ВКО. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 17 по 30 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

    «Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменениями ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в документе.

    Настоящее постановление вступает в силу с 17 октября 2021 года и действует до его официальной отмены.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!