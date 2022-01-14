Новое постановление подписал главный санврач СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной пункт постановления касается режима обучение школьников и студентов.

Школы Петропавловска, районных центров, в которых обучаются до 600 человек, будут работать в штатном режиме. Более 600 - в городских школах – на дистанционном обучении, в сельских – в штатном. По решению администрации школы 1-2 классы могут обучаться в штатном режиме, для 3-5-х - возможны дежурные классы.

Обучение студентов колледжей и вузов пройдет в смешанном формате: все лекции - онлайн, по гибкому графику - практические, лабораторные, семинарские занятия - в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до восьми человек – в штатном режиме.

Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешен режим работы в будние и выходные дни - до 01.00, лидерам проекта Ashyq - до 03.00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

«Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, а также на деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3 к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 15 января.







