Новое постановление подписал главный санврач СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Основной пункт постановления касается режима обучение школьников и студентов.
Школы Петропавловска, районных центров, в которых обучаются до 600 человек, будут работать в штатном режиме. Более 600 - в городских школах – на дистанционном обучении, в сельских – в штатном. По решению администрации школы 1-2 классы могут обучаться в штатном режиме, для 3-5-х - возможны дежурные классы.
Обучение студентов колледжей и вузов пройдет в смешанном формате: все лекции - онлайн, по гибкому графику - практические, лабораторные, семинарские занятия - в штатном режиме.
Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.
Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до восьми человек – в штатном режиме.
Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешен режим работы в будние и выходные дни - до 01.00, лидерам проекта Ashyq - до 03.00.
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.
«Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, а также на деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3 к настоящему постановлению», - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 15 января.
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