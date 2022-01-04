Новое постановление подписал главный санврач Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении режима карантина и и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач города Шымкента постановляет:

продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города:

- запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар», праздничных корпоративов и другое) за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей, при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей;

- ограничивается передвижение по городу для лиц старше 65 лет;

- при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Согласно постановлению разрешается работа в будние и выходные дни объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 03:00 часов, лидеров проекта Ashyq до 05:00 часов.

Также в документе говорится, что в выходные дни допускается работа объектов при условии безопасного зеленого статуса у сотрудников и посетителей.

Постановление вступает в силу с 5 января 2020 года.

С полным текстом документа и критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов можно ознакомиться по ссылке.