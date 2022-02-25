Новое постановление подписал главный санврач Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новое постановление об ограничительных карантинных мерах подписал главный государственный санитарный врач Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона:
Ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
При этом предусмотреть обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
Также отмечается, что для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы без установления ограничений по времени в будние и выходные дни;
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложения 1 к настоящему Постановлению, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации.
Более подробно с текстом документа и критериями ограничения работы социально-экономических объектов, не участвующих в проекте Ashyq можно ознакомиться здесь .
Постановление вступает в силу с 28 февраля 2022 года.
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