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Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

28 Января 2022 19:42
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Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новые правки внесены в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как и ранее, согласно постановления, действует запрет на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий. Это касается и мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Также запрет действует на аренду частных домовладений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Вместе с тем, разрешается проведение частных встреч с числом участвующих не более 10 человек, прошедших вакцинацию, но запрещена работа выставок, ночных и игровых клубов, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний.

«В общеобразовательных школах («красная» зона) определить следующий формат обучения: начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате; до 600 учащихся включительно – в штатном формате; свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ; во внешкольных организациях– в штатном формате», - говорится в постановлении.

В ВУЗах и колледжах в период нахождения в «красной» зоне в комбинированном формате можно поводить практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции – в онлайн-формате.

«Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования»,- отмечено в поправках.

Поправки вступают в силу уже с завтрашнего дня.

Напомним, за сутки в Костанайской области фиксируется около 500 заболевших.


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#Костанайская область   #Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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