Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения постановляется:

Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан (далее – Методические рекомендации) согласно приложению к настоящему постановлению.

Также акимам областей городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент поручено обеспечить:

1) координацию деятельности по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее – КВИ) подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в периоде лактации;

2) проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.

3. Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султан в срок до 1 ноября 2021 года поручено обеспечить:

1) направление и исполнение требований Методических рекомендаций для руководства в работе в организации здравоохранения, привлеченные к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции;

2) проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее - КВИ) с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер, США);

3) создание рабочих групп на всех уровнях системы здравоохранения с доведением Методических рекомендаций до сведения всех медицинских работников, привлеченных к организации и проведению вакцинации против КВИ;

4) разработку плана мероприятий по организации и проведению вакцинации против КВИ подлежащего контингента с контролем исполнения;

5) назначение кураторов по каждому району, городу, который координирует мероприятия по проведению вакцинации против КВИ с еженедельным контролем проведенных мероприятий по курации.

6) установку морозильного оборудования со сверхнизким температурным режимом для хранения вакцины «Комирнати» с предварительным тестированием на предмет рабочего состояния в круглосуточном режиме;

7) подготовку стандартных операционных процедур по вопросам хранения, транспортировки, выдачи вакцины «Комирнати» (далее - СОП) для работников центрального склада области, города республиканского склада с проведением инструктажа со всеми специалистами и вывешиванием СОП на видном месте на центральном складе;

8) подготовку СОП для складов районов и городов с проведением инструктажа и вывешиванием СОП на видном месте на районных складах;

9) подготовку СОП по вопросам хранения и использования вакцины «Комирнати» для медицинских организаций.

4. Управлениям здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султан совместно с территориальными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее - Комитет) Министерства здравоохранения Республики Казахстан в срок до 8 ноября 2021 года обеспечить мониторинг готовности медицинских организаций, проводящих вакцинацию против КВИ с применением вакцины «Комирнати» с информированием Комитета.

Постановление вводится в действие с 20 октября.

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