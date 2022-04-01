Новое постановление подписал главный санврач Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в Атырауской области» подписал главный санитарный врач Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителям Атырауской области: соблюдать масочный режим во всех медицинских учреждениях. Рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах. Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам, независимо от формы собственности, обеспечить: соблюдение требований и алгоритмов, утвержденных для каждого вида деятельности. Использование мобильного приложения «Ashyq» в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Управлению здравоохранения Атырауской области обеспечить: проведение вакцинации и ревакцинации среди населения области.

Признать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 18 марта 2022 года №4 «Об ограничительных карантинных мерах в Атырауской области», - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Атырауской области М. Танауовым.



Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.