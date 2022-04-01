РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:09, 31 Март 2022 | GMT +6

    Новое постановление подписал главный санврач Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в Атырауской области» подписал главный санитарный врач Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жителям Атырауской области: соблюдать масочный режим во всех медицинских учреждениях. Рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах. Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам, независимо от формы собственности, обеспечить: соблюдение требований и алгоритмов, утвержденных для каждого вида деятельности. Использование мобильного приложения «Ashyq» в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

    Управлению здравоохранения Атырауской области обеспечить: проведение вакцинации и ревакцинации среди населения области.
    Признать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 18 марта 2022 года №4 «Об ограничительных карантинных мерах в Атырауской области», - говорится в тексте постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Атырауской области М. Танауовым.

    Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!