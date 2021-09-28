Новое постановление подписал главный санврач Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) среди населения Актюбинской области, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории Актюбинской области вносятся изменения в постановление Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 июня 2021 года №ПГГСВ-24 «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области».

В документе говорится, что объектам общественного питания, участвующим в проекте «Ashyq» разрешается работа в будние дни с 07.00 до 00.00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом «Лидер» - с 07.00 до 02.00 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест.

В субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте «Ashyq» - с 07.00 до 00.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, лидерам проекта «Ashyq» - с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Касательно проведения спортивных мероприятий со зрителями объектам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешается работа при заполняемости не более 50% при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq» и со статусом «Лидер» разрешается проведения конференции, форумов, а также семейных, торжественных, памятных, поминок и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому: при заполняемости до 50%, но не более 50 мест при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Более подробно о том, что разрешается в Актюбинской области, можно узнать здесь.

Постановление вступает в силу с 18 сентября.