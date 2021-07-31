Новое постановление по усилению карантина вышло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новым постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №31 внесен ряд ограничений для объектов Аршалынского, Целиноградского и Бурабайского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, в Бурабайском, Аршалынском, Целиноградском районах со 2 по 16 августа текущего года приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения и т.д.

Допускается вне проекта «Ashyq» проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Вводятся ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне. Также изменения коснулись объектов, работающих по проекту «Ashyq».

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, не участвующие в проекте, работают при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с 07:00 до 18:00 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни. С 18:00 до 07:00 допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация продукции на доставку.

Если же объект является участником проекта «Ashyq», то ему разрешено работать с 07:00 до 02:00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 02:00 до 07:00 часов допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 20:00 до 07:00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Для объектов, получивших статус «Лидеры «Ashyq» разрешена работа с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 60 мест. С 02:00 до 07:00 часов допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах лидеры будут функционировать с 07:00 до 22:00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 22:00 до 07:00 им допускается только реализация продукции на доставку.

При вакцинации первым компонентом не менее 90% работников, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших в течение последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта, участвующего в проекте, на 20%.

Летние площадки, не участвующие в проекте, работают при заполняемости до 50%, не более 30 мест, с режимом работы с 07:00 до 18:00 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация этими площадками продукции на доставку.

Летние площадки, являющиеся участником проекта Ashyq, функционируют с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешено работать с 07.00 до 20.00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 20.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Лидерам в этой сфере разрешено работать с 07:00 до 02:00. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы с 07:00 до 22:00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 22:00 до 07:00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Фуд-корты. Не являющиеся участниками проектаосуществляют деятельность с ограничением режима работы с 10 до 18 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация продукции на доставку

Участники проекта «Ashyq» могут работать с 10 до 20 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

Банкетным залам, проводящим поминки и обслуживающим по типу ресторанов, запрещена работа для тех, кто не является участником проекта «Ashyq».

Участвующим в проектах банкетным залам, осуществляющим поминки, разрешено работать с 7 до 22 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв метров на одного человека, но не более 30 человек. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах запрещена работа таких залов.

Поминальные обеды при религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) запрещены для не участвующих в проекте «Ashyq». Участникам разрешена работа с 7 до 20 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв м на одного человека, но не более 30 человек, а для лидеров – не более 50 человек. Однако в Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах такие обеды запрещены.

Сауны, бассейны, СПА-центры, спорт-комплексы, фитнес-центры, йога-центры вне проекта работают в будни до 20 часов и приостанавливают свою работу в субботние, воскресные и праздничные дни. Участники проекта работают без ограничений. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах они могут функционировать до 20 часов, а лидеры – до 22.00.

Работа объектов культуры запрещена вне проекта «Ashyq». Его участники ограничены в работе лишь количеством человек - до 30, а также вакцинированные двумя компонентами лица. Лидеры проекта - до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешена работа участников проекта до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, с режимом работы до 20 часов. Лидеры в этих районах могут работать с ограничением до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, до 22 часов.

Межобластные и городские нерегулярные и внутриобластные нерегулярные (туристические) перевозки приостановлены вне проекта. Участникам «Ashyq» они разрешены при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек и лидерам - при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах простым участникам «Ashyq» они запрещены, а лидеры проекта могут совершать межобластные и городские нерегулярные перевозки при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек. Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки разрешены лишь участникам проекта «Ashyq».

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Акмолинской области динамика летальности от коронавируса за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раза. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день по Акмолинской области остается напряженной. Регион продолжает находиться в «красной» зоне со 2 июля.