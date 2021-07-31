Новое постановление об ужесточении карантина подписал главный санврач Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление, ужесточающие карантинные меры, принял главный санитарный врач города Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории города Атырау до стабилизации эпидемиологической ситуации;

Приостановить деятельность предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq» со 2 августа, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

Допускается вне проекта «Ashyq»:

- проведение строительных работ;

- деятельность промышленных предприятий;

- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома и быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

- деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта»);

- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории города», - говорится в тексте постановления.

Запрещается независимо от участия в проекте «Ashyq»: деятельность букмекерских контор, проведение спортивных мероприятий со зрителями.

«Приостановить и ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов; торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв метра на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них. Продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки, участвующие в проекте «Ashyq» - график работы с 09:00 часов до 19:00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Продовольственные открытые рынки - график работы с 09:00 часов до 19:00 часов в будние дни и субботу, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье. Объекты общественного питания, фудкортам, в том числе летние площадки, столовые - разрешено работать, участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (с запретом проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа по доставке и выносу еды до 24:00 часов).

Салоны красоты, парикмахерские, «барбер шопы», объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (при заполняемости до 50%), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Спорткомплексы, фитнес-центры, йога центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв метров на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Сауны, СПА-центры, бассейны, бани разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв метров на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры (при заполняемости не более 30%), участвующие в проекте «Ashyq» с 07:00 часов до 20:00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Компьютерные клубы, караоке, бильярдные, боулинги участвующие в проекте «Ashyq» разрешено работать в будние дни с 12:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (при заполняемости не более 30%), с запретом работы в субботу и воскресенье. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте «Ashyq» разрешено работать в будние дни с 12:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (при обеспечении площади не менее 4-х кв. метров на одного человека, но не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Детские развлекательные центры (крытые, открытые), участвующие в проекте «Ashyq», разрешено работать в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (с заполняемостью не более 30человек), с запретом работы в субботу и воскресенье. Ярмаркам на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции участвующих в проекте «Ashyq» разрешено работать в субботу и воскресенье»,- говорится в постановлении.

Акимату города Атырау, городскому управлению полиции, АФ НПП «Атамекен»:

· увеличить число мониторинговых групп;

· активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер;

· обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.