Новое постановление об отмене ограничений в школах Казахстана подписала главный санврач
Так, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменить требования:
1) к обязательному соблюдению социальной дистанции;
2) к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).
Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить строгое соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» в части не противоречащих настоящему постановлению.