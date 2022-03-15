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    10:13, 15 Март 2022 | GMT +6

    Новое постановление об отмене ограничений в школах Казахстана подписала главный санврач

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменить требования:

    1) к обязательному соблюдению социальной дистанции;

    2) к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

    Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

    При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром).

    Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить строгое соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» в части не противоречащих настоящему постановлению.


    Теги:
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