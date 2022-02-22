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Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане

22 Февраля 2022 21:13
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Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан», передает МИА «Казинформ».

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Согласно этому документу, жителям и гостям города Нур-Султан строго соблюдать следующие требования:

«Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz); при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков».

Акимату города, Палате предпринимателей города (по согласованию), городскому управлению общественного здравоохранения, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и субъектам предпринимательства предписано продолжить реализацию проекта «Ashyq» на таких объектах предпринимательства, как: фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; аэропорты; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы и так далее.

Постановление вступает в силу с момента подписания. С полным текстом можно ознакомиться здесь.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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