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    21:55, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Новое постановление об ограничениях подписал главный санврач Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Мангыстауской области подписал новое постановление об установлении ограничительных мероприятий на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимам городов и районов, государственным органам и организациям, предприятиям, правоохранительным и специальным органам, РПП «Атамекен» поручено обеспечить ограничение деятельности социально-экономических объектов на территории Мангыстауской области в зависимости от матрицы оценки эпидситуации, на основании критериев, установленных постановлением главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года.

    В постановлении также говорится о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 03 июня 2021 года «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства».

    Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 07 июня 2021 года.

    С графиком работы объектов предпринимательства и полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


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