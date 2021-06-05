Новое постановление об ограничениях подписал главный санврач Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Мангыстауской области подписал новое постановление об установлении ограничительных мероприятий на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам городов и районов, государственным органам и организациям, предприятиям, правоохранительным и специальным органам, РПП «Атамекен» поручено обеспечить ограничение деятельности социально-экономических объектов на территории Мангыстауской области в зависимости от матрицы оценки эпидситуации, на основании критериев, установленных постановлением главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года.

В постановлении также говорится о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 03 июня 2021 года «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства».

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 07 июня 2021 года.

С графиком работы объектов предпринимательства и полным текстом документа можно ознакомиться здесь.