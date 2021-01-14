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Новое постановление о введении дополнительных карантинных мер готовится в Нур-Султане

14 Января 2021 20:52
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Новое постановление о введении дополнительных карантинных мер готовится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица находится на стыке между зонами - одной ногой в «красной зоне». Готовится новое постановление о введении дополнительных карантинных мер в столице. Об этом сказала главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой официальную страницу в сети Facebook акимата города Нур-Султан.

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Тенденция последних дней показывает, что количество ежедневно выявляемых случаев превышает более 100 положительных результатов на Covid-19.

«В первую очередь, это связано с увеличением количества проводимых тестов в сутки. Если ранее проводилось 2-2,5 тысяч, то сейчас до 4,5 тысяч в сутки. Кроме того, проходит инкубационный период после Новогодних праздников. Это значит, что были люди, которые пренебрегали санитарными нормами.

Сейчас необходимо выпрямить русло и снизить распространение коронавируса. В этом нам действенно помогают ограничительные карантинные меры. Сейчас готовим новое постановление о введении дополнительных карантинных мер. Это поможет локализовать появление в разных районах города очагов распространения коронавируса», - сказала главный санврач города Сархат Бейсенова.

Санврач города С. Бейсенова подчеркнула, что необходимо строго соблюдать санитарные нормы, только это является панацеей от болезни, которая негативно сказывается на работе всего организма.

«Коронавирус точечно бьет по самым слабым органам человека. Особенно опасен тем, что приводит к образованию кровяных сгустков (тромбов) в артериях, венах, легких. Поэтому нужно особо беречь как свое здоровье, так и здоровье близких и родных, окружающих людей», - сказала главный санврач города Сархат Бейсенова.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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