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    14:12, 05 Март 2021 | GMT +6

    Новое постановление о карантинных мерах в Костанае: проведение ПЦР обеспечат осужденным

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской области предпринимаются дополнительные меры по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области.

    «Постановляю обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям:

    1) лиц, поступающих в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);

    2) отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования СИЗ;

    3) Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста», - говорится в сообщении.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области ослабят карантинные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область Минздрав РК
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