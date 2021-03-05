Новое постановление о карантинных мерах в Костанае: проведение ПЦР обеспечат осужденным
В Костанайской области предпринимаются дополнительные меры по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области.
«Постановляю обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям:
1) лиц, поступающих в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);
2) отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования СИЗ;
3) Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста», - говорится в сообщении.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области ослабят карантинные меры.