Новое постановление о карантине подписала главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главным государственным санврачом Нур-Султана подписано новое постановление, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с незначительным снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекциейв городе Нур-Султан и переходом в «красную зону», жителям и гостям города Нур-Султана предписывается строго соблюдать следующие требования:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market, в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков;

- разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 28 августа 2021 года. Полностью с документом можно ознакомиться здесь.