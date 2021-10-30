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    21:14, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новое постановление: ночные клубы могут работать в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ночные клубы возобновят работу в Карагандинской области на выходных. Вход будет доступен для посетителей с «зелёным» статусом в «Ashyq» согласно новому постановлению главного санитарного врача области. Так же разрешается посещение детских домов и медико-социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с постановлением, объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «желтой» зоны.

    Ночные клубы начнут работать для посетителей с «зеленым» статусом в проекте «Ashyq», при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

    Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» режим работы в будние и выходные дни:

    в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01:00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03:00 часов.

    В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

    Также разрешается посещение домов ребенка и детских домов, пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями и другими при предоставлении документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

    Постановление вступает в силу с момента подписания.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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