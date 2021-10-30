Новое постановление: ночные клубы могут работать в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ночные клубы возобновят работу в Карагандинской области на выходных. Вход будет доступен для посетителей с «зелёным» статусом в «Ashyq» согласно новому постановлению главного санитарного врача области. Так же разрешается посещение детских домов и медико-социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с постановлением, объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «желтой» зоны.

Ночные клубы начнут работать для посетителей с «зеленым» статусом в проекте «Ashyq», при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» режим работы в будние и выходные дни:

в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01:00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03:00 часов.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Также разрешается посещение домов ребенка и детских домов, пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями и другими при предоставлении документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

Постановление вступает в силу с момента подписания.