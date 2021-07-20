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    18:06, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Новое постановление: кому запретят работать в выходные и праздничные дни в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, согласно нового постановления, которое вступает в силу с 20 июля, вводится запрет на работу в выходные и праздничные дни движения городского общественного транспорта. Курсировать будут только дачные маршруты.

    Согласно нового постановления, объектам общественного питания разрешено работать до 18.00, в выходные и праздничные дни работать запрещено. Однако тем, кто подключен к проекту «Ashyq», предусмотрен режим работы до 20.00 каждый день.

    Что касается работы объектов площадью свыше 2000 квадратных метров, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, непродовольственных рынков, крытых рынков - в выходные и праздники им запрещено работать. Исключение вновь составляют те объекты, кто официально вошёл в проект «Ashyq». Также стоит отметить, что все объекты непродовольственной торговли в будни будут работать только до 18:00.

    Приостанавливается в выходные и праздники также работа саун, СПА-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Для тех, кто в проекте «Ashyq» - режим работы до 20:00 часов.

    В новом постановлении также сообщается об онлайн-формате празднования Курбан айта. Полностью приостанавливают в выходные и праздничные дни работу аквапарки.

    С полным текстом постановления можно ознакомится здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Главная Общество
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