Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, с 4 сентября 2021 года в Алматы в выходные дни участники «Ashyq» смогут работать до 00:00 часов, лидеры проекта - до 02:00 часов при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей. Такой статус присваивают тем, кто вакцинирован от коронавирусной инфекции или имеет постоянные медицинские противопоказания, имеет ПЦР-тест с отрицательным результатом (не более 7 суток с момента отбора проб), переболевшие в течение последних 3 месяцев.

Требования к наличию «зеленого» статуса не распространяются на междугородние регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Кроме того, с 6 сентября участникам «Ashyq» время работы в будние дни продлят с 22:00 до 00:00 часов, лидерам проекта - с 00:00 до 02:00 часов.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом постановления можно будет ознакомиться здесь.



