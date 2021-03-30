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    23:53, 29 Март 2021 | GMT +6

    Новое постановление: как будут учиться школьники Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области «О мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Мангистауской области», где разъясняется, как будут учиться школьники региона в четвертой четверти, передает МИА «Казинформ».

    Согласно документу в четвертой четверти 2020-2021 учебного года разрешено:

    - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек;

    - индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек спо рещению администрации организации образования;

    - с 1 апреля 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах до 25 человек;

    - обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12), 70 % предметов в штатном режиме, 30 % - в дистанционном. При этом численность детей в классах до 15 человек, обучение по принципу «один класс- один кабинет» с соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

    Вместе с тем, разрешена деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Главная Мангистауская область
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