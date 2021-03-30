Новое постановление: как будут учиться школьники Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области «О мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Мангистауской области», где разъясняется, как будут учиться школьники региона в четвертой четверти, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу в четвертой четверти 2020-2021 учебного года разрешено:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек спо рещению администрации организации образования;

- с 1 апреля 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах до 25 человек;

- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12), 70 % предметов в штатном режиме, 30 % - в дистанционном. При этом численность детей в классах до 15 человек, обучение по принципу «один класс- один кабинет» с соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

Вместе с тем, разрешена деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.







