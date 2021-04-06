Новое постановление: как будут учиться школьники и студенты ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В формат обучения школьников и студентов Западно-Казахстанской области внесены изменения. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении прописано, что обучение разрешается в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек.

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек разрешено по решению администрации организации образования.

Также в постановлении прописано проводить обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек.

А обучение в комбинированном формате разрешено в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном .

В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студенты 1 курсов переводятся на дистанционный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, за исключением практических и лабораторных занятий.