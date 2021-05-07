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    20:41, 06 Май 2021 | GMT +6

    Новое постановление: как будут работать ТРЦ в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана изменен график работы ТРЦ, предает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу , разрешается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 22.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением и объектов предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»).

    «Для обьектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19 устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 22:00 часов», - отмечается в постановлени.

    При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров.

    Отметим, что работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме, за исключением фудкортов участвующих в проекте «Ashyq».

    Добавим, что ТРЦ (кроме тех, в которых установлены пункты вакцинации) работали ранее с 10:00 до 17:00.


    Теги:
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