Новое постановление: как будут работать объекты в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Музеи, библиотеки, продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты могут работать без ограничений в Актюбинской области. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионах, находящихся в «желтой» зоне, введены следующие критерии ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области.

Объектам строительства разрешается работать при условии исключения контактов в бытовых помещениях, с соблюдением требований приложений 28 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Сельским и рыбным хозяйствам, предприятиям животноводства разрешается работа без ограничений, с соблюдением требований приложений 13 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Цветочные магазины, фотосалоны тоже могут работать без ограничений, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Медицинские центры, кабинеты, стоматологические клиники могут работать по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Музеи, библиотеки, продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты могут работать без ограничений, с соблюдением требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры работают при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи, с соблюдением требований приложения 19 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Салоны красоты, парикмахерские и объекты, оказывающие косметологические услуги: их работа разрешается по предварительной записи, с соблюдением требований приложений 7 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Крытые рынки (продовольственные и непродовольственные) будут работать с соблюдением требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта» смогут работать с ограничением по времени с 09-00 до 18-00 часов, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

50% сотрудников офисов остаются на удаленном режиме, 50% на очном режиме, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

В регионе разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

В закрытых помещениях без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Объектам общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни разрешено работать с 07.00 до 24.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021 года. Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года.

Летние площадки смогут работать с 07.00 до 24.00 часов с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021г.

Стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест) будут работать с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Фудкорты работают только на вынос и доставку еды, с соблюдением требований приложения 5, 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021г.