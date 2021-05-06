РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 06 Май 2021 | GMT +6

    Новое постановление: как будут работать объекты в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Музеи, библиотеки, продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты могут работать без ограничений в Актюбинской области. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионах, находящихся в «желтой» зоне, введены следующие критерии ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области.

    Объектам строительства разрешается работать при условии исключения контактов в бытовых помещениях, с соблюдением требований приложений 28 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Сельским и рыбным хозяйствам, предприятиям животноводства разрешается работа без ограничений, с соблюдением требований приложений 13 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Цветочные магазины, фотосалоны тоже могут работать без ограничений, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

    Медицинские центры, кабинеты, стоматологические клиники могут работать по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Музеи, библиотеки, продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты могут работать без ограничений, с соблюдением требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры работают при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи, с соблюдением требований приложения 19 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    Салоны красоты, парикмахерские и объекты, оказывающие косметологические услуги: их работа разрешается по предварительной записи, с соблюдением требований приложений 7 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Крытые рынки (продовольственные и непродовольственные) будут работать с соблюдением требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

    Банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта» смогут работать с ограничением по времени с 09-00 до 18-00 часов, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    50% сотрудников офисов остаются на удаленном режиме, 50% на очном режиме, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

    Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

    В регионе разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

    В закрытых помещениях без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    Объектам общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни разрешено работать с 07.00 до 24.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021 года. Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года.

    Летние площадки смогут работать с 07.00 до 24.00 часов с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021г.

    Стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест) будут работать с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    Фудкорты работают только на вынос и доставку еды, с соблюдением требований приложения 5, 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №18 от 30.04.2021г.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Главная Общество Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Президент Казахстана подписал ряд законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!