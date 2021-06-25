Новое постановление: как будут работать кафе и рестораны в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана изменен график работы объектов общественного питания с 27 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы будут работать в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», для которых действуют критерии согласно приложения 4 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq»).

Также работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков устанавливается: в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19).

Продовольственные и непродовольственные рынки на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий будут работать в штатном режиме.

Напомним, режим работы торгово-развлекательных центров изменили в будние дни с 10:00 часов до 17:00 часов с запретом функционировать в субботние и воскресные дни.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.

Более подробно с постановлением можно ознакомиться по ссылке.