Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько времени и в каких ситуациях сохраняется «красный» и «зелёный» статусы у инфицированных? Как будут работать школы, колледжы, университеты и дошкольные учреждения Карагандинской области? Об этих и других порядках расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области вышло новое постановление главного государственного санитарного врача области. В документ были внесены изменения и дополнения.

Определены следующие форматы обучения:

- воспитание и обучение в детских дошкольных организациях в штатном формате по заявлениям родителей;

- обучение в штатном формате в общеобразовательных школах:

- начальных 1-4 классов (1-6 классы в международных школах);

- до 600 учащихся включительно;

- свыше 600 учащихся с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

- обучение в вузах и колледжах в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн;

- обучение во внешкольных организациях в штатном формате;

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры не участвующие в проекте «Ashyq» работают при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.

Также разрешается деятельность торговых сетей (продовольственные) с торговой площадью до 6000 кв.м. без участия в проекте «Ashyq».

При этом, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» - «красный» статус сохраняется до истечения 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 10 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени;

- у инфицированных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19), «красный» статус сохраняется до истечения 7 дней с момента получения положительного результата;

- «лица с «желтым» статусом (или близкие контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19;

- у контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней со дня контакта), «желтый» статус сохраняется до истечения 7 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19;

- у контактных лиц при отсутствии признаков COVID-19 и при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, а также переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, «зеленый» статус сохраняется.

В случае получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 до истечения 10 дней с момента получения первого положительного тестирования, «красный» статус сохраняется в течении 10 дней со дня получения первого положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.

Постановление вступает в силу с момента подписания.