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    04:04, 17 Март 2022 | GMT +6

    Новое постановление главного санврача вышло в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с выходом новых постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 16 марта вынесено постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области №ПГГСВ-8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

    Также на объектах образования отменены требования:

    - к обязательному соблюдению социальной дистанции;

    - к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

    Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

    Жителям Актюбинской области необходимо обязательное ношение медицинских или тканевых масок при нахождении в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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