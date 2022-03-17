Новое постановление главного санврача вышло в Актюбинской области
Согласно новому постановлению, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.
Также на объектах образования отменены требования:
- к обязательному соблюдению социальной дистанции;
- к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).
Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
Жителям Актюбинской области необходимо обязательное ношение медицинских или тканевых масок при нахождении в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания.