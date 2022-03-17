Новое постановление главного санврача вышло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с выходом новых постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 16 марта вынесено постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области №ПГГСВ-8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Также на объектах образования отменены требования:

- к обязательному соблюдению социальной дистанции;

- к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

Жителям Актюбинской области необходимо обязательное ношение медицинских или тканевых масок при нахождении в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания.