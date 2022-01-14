Новое постановление главного санврача вышло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вышло новое Постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №3 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, документ сохраняет запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, религиозных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций, семинаров и других), семейных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на открытом воздухе, за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Теперь попасть в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны смогут только лица, имеющие «зеленый статус». При этом объекты, не являющиеся участниками Ashyq, будут работать с 07.00 до 22.00 в будние дни и отдыхать в выходные, участники проекта будут работать ежедневно с 07.00 до 00.00, а лидеры проекта – до 02.00.

Деятельность театров, концертных залов, филармоний запрещена.

Разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, без проведения коллективных мероприятий, в том числе проведения «жұма намаз», религиозных обрядов, ежедневных православных молитв и других, в закрытых помещениях. Участникам проекта разрешена работа в будние и выходные дни при условии наличия безопасного «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей при заполняемости не более 20%. Лидерам проекта - при заполняемости не более 30%.

Поминальные обеды при религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешены только у участников проекта с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 30 человек. В выходные дни - при условии наличия безопасного «зеленого статуса».

Согласно документу, в Акмолинской области разрешена работа объектов образования независимо от форм собственности.

Допускается обучение школьников, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме (по усмотрению администрации).

Школы областного и районных центров до 600 учащихся обучаются в штатном формате; школы областного и районных центров, в которых более 600 учащихся, обучаются в дистанционном формате.

В сельских школах сохраняется штатный формат обучения.

«1-2 классы в штатном формате обучения, 3-5 классы - функционирование дежурных классов (там, где дистанционный формат обучения) по решению администрации», - говорится в документе.

Для студентов колледжей и вузов будет смешанный формат обучения: проведение лекций в онлайн-формате; по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме.

Постановление вступило в силу с момента подписания – 14 января.



