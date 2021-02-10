Новое постановление главного санврача: какие послабления вводятся в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Принято новое постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области, предусматривающее послабление карантинных ограничений в отдельных объектах, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, разрешена деятельность объектов общественного питания в объектах образования с контингентом до 300 учащихся, обучающихся в традиционном формате с 1 по 5 классы включительно, 9, 11 (12) выпускных классов городских и сельских школ, студентов 1 курсов колледжей, вузов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

В регионах области, находящихся «зеленой» зоне, разрешается проведение намаза (бес намаз) в мечетях, коллективного богослужения при заполняемости 30%, но не более 100 человек.

Кроме того, в мечетях в сельской местности вместимостью до 150 человек при заполняемости не более 25% будет проводиться жума намаз.

Новое постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 9 февраля 2021 года.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Кызылординская область находится в «зеленой» зоне.



