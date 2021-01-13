Новое постановление главного санврача: какие изменения ждут акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной под номером 1 от 12 января 2021 года. Какие изменения карантина ожидают акмолинцев, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Новым постановлением внесен ряд изменений и дополнений в предыдущее постановление от 29 декабря 2020 года № 302 «Об ограничительных карантинных мерах на территории Акмолинской области».

Так, новое постановление разрешает деятельность объектов общественного питания в помещениях, при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями. Режим работы этих объектов - с 9 до 20 часов без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий с возможным массовым скоплением людей. При этом не допускается работа персонала без перчаток, масок, а с посетителями - еще и без защитных экранов.

Разрешается работа объектов общественного питания при круглогодичных оздоровительных санаториях для детей и взрослых, домов отдыха, столовых промышленных предприятий при условии питания лиц, проживающих и работающих в них, с 9 до 20 часов. Заполняемость при этом должна быть до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями ибез проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий с возможным массовым скоплением людей.Персонал объекта также должен быть обеспечен средствами защиты.

«Разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с приостановлением в субботние и воскресные дни», - говорится в постановлении.

Кроме того, разрешена деятельность саун, СПА-центров при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 8 до 24 часов с приостановлением работы в субботние и воскресные дни.

Разрешена деятельность государственных органов, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

«Разрешение деятельности крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и других по типу рынков), при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением в субботние и воскресные дни», - отмечается в постановлении.

Деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров ограничивается в будние дни с 10 до 22 часов. В субботние и воскресные дни приостанавливают работу торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры площадью более 2000 кв. м, за исключением продуктовых отделов, аптек, салонов красоты, химчисток, находящихся в них. Запрещена также деятельность детских игровых площадок и аттракционов.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 января 2021 года.

Напомним, Акмолинская область продолжает оставаться в «красной» зоне по заболеваемости КВИ.



