Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На основании письма вице-министра здравоохранения РК Е. Киясова в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №31 внесен ряд изменений. Так объекты, работающие по проекту Ashyq в Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах, увеличили время своей работы на два часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению №33, подписанному 9 августа, о бъекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни , не участвующие в проекте, работают при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с 07.00 до 18.00 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни. С 18.00 до 07.00 допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация продукции на доставку.

Если же объект является участником проекта Ashyq, то ему разрешено работать с 07.00 до 02.00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 02.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы с 07.00 до 22.00 часов при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 22.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Для объектов, получивших статус «Лидеры «Ashyq» разрешена работа с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 60 мест. С 02.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах лидеры будут функционировать с 07.00 до 00.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 00.00 до 07.00 им допускается только реализация продукции на доставку.

Летние площадки, не участвующие в проекте, работают при заполняемости до 50%, не более 30 мест, с режимом работы с 07.00 до 18.00 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация этими площадками продукции на доставку.

Летние площадки, являющиеся участником проекта Ashyq, функционируют с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешено работать с 07.00 до 22.00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 22.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Лидерам в этой сфере разрешено работать с 07.00 до 02.00. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы с 07.00 до 00.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 00.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Фуд-корты. Не являющиеся участниками проектаосуществляют деятельность с ограничением режима работы с 10 до 18 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация продукции на доставку

Участники проекта Ashyq могут работать с 10 до 20 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест. Лидерам проекта можно будет работать с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

Банкетным залам, проводящим поминки и обслуживающим по типу ресторанов, запрещена работа для тех, кто не является участником проекта Ashyq.

Участвующим в проектах банкетным залам, осуществляющим поминки, разрешено работать с 07.00 до 22.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 30 человек. Лидерам Ashyq в этой сфере разрешена работа с 7 до 00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 50 человек.

Банкетные залы, обслуживающие по типу ресторанов и кафе и участвующие в проекте Ashyq, теперь будут работать с 7 до 02 часов при заполняемости до 50% , не более 50 мест. Лидеры будут работать при таких же условиях, но с заполняемостью не более 60 мест. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах участники проекта работают с 07.00 до 22.00, а лидеры – с 07.00 до 00.00 при заполняемости до 50%, не более 50 и 60 мест соответственно.

Поминальные обеды при религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) запрещены для не участвующих в проекте Ashyq. Участникам разрешена работа с 7 до 20 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 30 человек, а для лидеров – не более 50 человек. Однако в Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах такие обеды запрещены.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков, не участвующие в проекте, работают с 7 до 24 часов при заполняемости не более 50%, но не более 60 человек. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация продукции на доставку. По проекту все участники могут работать круглосуточно. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах участникам проекта разрешено работать с 7 до 22 часов при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, а для лидеров Ashyq - с 7 до 00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 60 человек.

Сауны, бассейны, СПА-центры, спорт-комплексы, фитнес-центры, йога-центры вне проекта работают в будни до 20 часов и приостанавливают свою работу в субботние, воскресные и праздничные дни. Участники проекта работают без ограничений. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах они могут функционировать до 22 часов, а лидеры – до 00.00.

Работа объектов культуры запрещена вне проекта Ashyq. Его участники ограничены в работе лишь количеством человек - до 30, а также вакцинированные двумя компонентами лица. Лидеры проекта - до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешена работа участников проекта до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, с режимом работы до 22 часов. Лидеры в этих районах могут работать с ограничением до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, до 00 часов.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии приостанавливают свою работу вне проекта. Участники Ashyq работают с заполняемостью не более 30%. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах - при заполняемости не более 30% с режимом работы до 22 часов.

Лидерам проекта здесь разрешена работа при заполняемости не более 40%. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах лидерам разрешена работа при заполняемости не более 40% с режимом работы до 00 часов.

Межобластные и городские нерегулярные и внутриобластные нерегулярные (туристические) перевозки приостановлены вне проекта. Участникам Ashyq они разрешены при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек и лидерам - при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах простым участникам Ashyq они запрещены, а лидеры проекта могут совершать межобластные и городские нерегулярные перевозки при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.

Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки разрешены лишь участникам проекта Ashyq.

Бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, боулинг и караоке приостановят свою работу вне проекта. Так, бильярдные, участвующие в проекте, работают при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12 до 20 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах - с 12 до 20 часов. Лидеры работают при заполняемости не более 50% с 12 до 22 часов. Так же в Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах.

Компьютерные клубы по проекту будут работать при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12 до 02 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12 до 22 часов. Лидеры - при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12 до 02 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12 до 00 часов.

Боулинг по проекту работает при заполняемости не более 30% с 12 до 02 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах - с 12 до 22 часов. У лидеров Ashyq здесь увеличивается заполняемость до 50%, в Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах им разрешена работа с 12 до 00 часов.

Караоке, участвующим в проекте, разрешена работа с 7 до 02 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах - с 12 до 22 часов. Для лидеров время изменяется с 7 до 02 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах - с 12 до 00 часов.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, не участвующие в проекте, работают при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности, из расчета 4 кв.м на одного посетителя с режимом работы до 18 часов. В субботние, воскресные и праздничные дни они приостанавливают свою работу, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID - 19, площадью более 500 кв. м (учитывается общая площадь без складских помещений), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов, независимо от участия в проекте «Ashyq». Участники проекта могут работать с 10.00 до 22.00 часов в субботу и воскресенье и праздничные дни. В Бурабайском, Аршалынском, Целиноградском районах - с 10 до 22 часов в субботу и воскресенье и праздничные дни. Лидерам разрешена работа с 10.00 до 24.00 часов в субботу и воскресенье и праздничные дни, в Бурабайском, Аршалынском, Целиноградском районах - с 10 до 00 часов в субботу и воскресенье и праздничные дни.

Крытые непродовольственные и продовольственные рынки (торговые дома, торговые центры, павильоны, магазины и др. по типу рынков), открытые продовольственные и непродовольственные рынки вне проекта работают из расчета на 1 человека 4 кв. м торговой площади с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни. Участникам Ashyq разрешена работа с 10.00 до 17.00 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни. Открытые продовольственные рынки работают по этой же схеме, лишь с одним исключением – они не прекращают работу в субботние дни.

Постановление вступает в силу с момента подписания.