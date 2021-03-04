Новое постановление: акмолинские рынки работают в выходные дни

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вышло новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №11, внесшее ряд изменений в смягчение ограничительных карантинных мер на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основные отличия нового постановления главный государственный санитарный врач региона озвучила на прошедшем брифинге.

Согласно документу, разрешена работа кинотеатров и театров при заполняемости не более 20% и с соблюдением дистанции при рассаживании посетителей в зрительном зале в два метра друг от друга.

«Разрешается работать открытым продовольственным и непродовольственным рынкам при соблюдении социальной дистанции в бутиках из расчета на 1 человека 4 кв. м торговой площади, а также крытым непродовольственным и продовольственным рынкам при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя», - отметила спикер.

ТРЦ, торговые дома и торговые центры будут работать при заполняемости не более 30%. Сохраняется запрет на работу детских игровых площадок, аттракционов и детских игровых комнат.

Салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут также работать ежедневно при соблюдении социальной дистанции в клиентском зале и расстояния не менее двух метров между креслами.

В общественные бани акмолинцы смогут пойти только на 60 минут, при этом не будут работать комнаты отдыха, обеденные зоны, а заполняемость должна быть не более 50% и не менее четырех кв. м на одного посетителя.

Разрешаются междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки.

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. С 1 марта 2021 года разрешено также комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно при соблюдении комплектации классов, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно. Для выпускников (9, 11 (12) классы) разрешено комбинированное обучение в течение 6 дней недели, при этом 70% предметов они будут постигать в штатном режиме, а 30% - в дистанционном.

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время возможно в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Разрешено со второго семестра штатное обучение для cтудентов первых курсов колледжей и вузов региона.

Новое постановление вступило в законную силу с момента его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

«Впереди у нас праздники – 8 Марта и Наурыз. Нужно ограничить посещение родственников, не проводить массовые мероприятия, соблюдать дистанцию и масочный режим», - добавила А. Мусина.

Напомним, предыдущим постановлением была разрешена деятельность столовых в школах региона при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но и не более 50% от количества посадочных мест. При этом при возобновлении деятельности столовых в школах сотрудники общепита должны однократно пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 при выходе на работу.