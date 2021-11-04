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Новое пособие по уходу за инвалидом ввели в Казахстане

4 Ноября 2021 14:42
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Новое пособие по уходу за инвалидом ввели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пособие по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности ввели в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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« В соответствии с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» в Казахстане введено пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидом

I группы вне зависимости от причины инвалидности, в размере 1,4 прожиточного минимума (в 2021 году – 48023 тенге). В реализацию Закона внесены изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 3 июня 2015 года № 445 «Об утверждении Правил назначения и выплаты специального государственного пособия», регламентирующие порядок обращения граждан за назначением вышеуказанного пособия», - сообщили в ведомстве.

Лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы, могут обращаться за назначением пособия в отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» с заявлением, приложив к нему следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, либо электронный документ из сервиса цифровых документов);

- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над инвалидом I группы (в случае наличия такого факта);

- справка об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;

-документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий – для идентификации;

-справку об отсутствии факта состояния на учете в центре психического здоровья.

Кроме того, сведения о дееспособности лица, определенного как осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность, в информационной системе «Государственная база данных физических лиц» Министерства юстиции РК.

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