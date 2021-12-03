Новое отделение скорой помощи открыто в районе Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В одном из районных центров в Костанайской области открыто отделение скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
«Сегодня в рамках Дорожной карты по развитию службы скорой помощи Костанайской области открыто отделение 103 в селе Аманкарагай Ауеликольского района», - сообщили в ведомстве.
Теперь, как уверены в управлении, бригада скорой помощи будет прибывать на вызовы гораздо быстрее. До сих пор на вызовы из села Амакарагай приходилось выезжать из Аулиеколя.
Между тем, как сообщает пресс-служба акима Костанайской области, за последние два года в регионе значительно улучшено материально-техническое обеспечение медорганизаций. За это время приобретены 111 единиц санитарного автотранспорта, 50 реанимобиле
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