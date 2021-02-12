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    01:47, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Новое отделение детской стоматологии открылось в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде при областной стоматологической поликлинике начало свою работу детское отделение. Здесь будет оказываться бесплатная помощь детям до 18 лет и беременным. Остальные карагандинцы смогут обратиться сюда в экстренных случаях в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Детская стоматология открылась на улице Ержанова, 47/2. Всего в отделении шесть кабинетов. Все они оснащены современным немецким, итальянским и японским оборудованием. Высокие требования предъявляются в отделении к стерилизации инструментов, с которыми работают стоматологи. На сегодня в штате 21 врач и 14 медсестёр.

    Стоматологи оказывают широкий спектр услуг, начиная от реставрации здоровых зубов и заканчивая профилактикой различных дёсенных заболеваний.

    «Каждый маленький пациент для нас особенный, поэтому врачи наши немного психологи. Ко всем детям у нас индивидуальный подход. Что касается особенностей при лечении детей. Например, нет невозможности сделать обычную анестезию детям до трёх лет. Им необходимы более современные анестетики, и очень важно рассчитать правильную дозировку», - рассказала заведующая отделением Елена Нам.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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