Новое отделение детской стоматологии открылось в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде при областной стоматологической поликлинике начало свою работу детское отделение. Здесь будет оказываться бесплатная помощь детям до 18 лет и беременным. Остальные карагандинцы смогут обратиться сюда в экстренных случаях в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Детская стоматология открылась на улице Ержанова, 47/2. Всего в отделении шесть кабинетов. Все они оснащены современным немецким, итальянским и японским оборудованием. Высокие требования предъявляются в отделении к стерилизации инструментов, с которыми работают стоматологи. На сегодня в штате 21 врач и 14 медсестёр.

Стоматологи оказывают широкий спектр услуг, начиная от реставрации здоровых зубов и заканчивая профилактикой различных дёсенных заболеваний.

«Каждый маленький пациент для нас особенный, поэтому врачи наши немного психологи. Ко всем детям у нас индивидуальный подход. Что касается особенностей при лечении детей. Например, нет невозможности сделать обычную анестезию детям до трёх лет. Им необходимы более современные анестетики, и очень важно рассчитать правильную дозировку», - рассказала заведующая отделением Елена Нам.