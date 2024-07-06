Новое общественное пространство открыли в Астане

В Астане в преддверии Дня столицы в районе Байконыр открыли новое общественное пространство, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Комплексные работы по благоустройству общественного пространства по проспекту Богенбая батыра охватили территорию от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова.

На участке отремонтировано более 9000 квадратных метров пешеходных пространств. Обустроено около 500 метров подпорных стен, уложено 2500 квадратных метров асфальтового покрытия. Установлено около 40 опор освещения, более 20 мусорных баков и скамеек. Также были посажены зеленые насаждения, многолетние и однолетние цветы.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, решен один из проблемных вопросов для жителей, который существует уже много лет – отсутствие парковки. В результате обустроена дополнительная парковка на 70 машин. Расширен въезд во двор пр. Богенбая батыра, 54.