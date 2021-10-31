Новое общежитие для студентов откроется в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проверяют состояние общежитий учебных заведений. Из 21 имеющихся в регионе студенческих домов проверили 16, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проверки состояния студенческих общежитий была создана мобильная группа, в состав которого вошли представители Департамента агенства РК по противодействию коррупции, молодежного крыла Nur Otan «Жас Отан», областного управления образования и учебно-методического центра развития образования. C начала октября они изучают условия проживания студентов колледжей Караганды, Сарани, Пришахтинска и Абайского района.

«В Карагандинской области при государственных колледжах действует 21 общежитие. Мы уже изучили жилищно-бытовые условия и соблюдение санитарных требований в 16 из них и продолжим работу. Наша задача – создать в общежитиях оптимальные условия для проживания студентов», - сообщила Гульсум Кожахметова.

Данная работа будет продолжена в Балхаше, Жезказгане и других районах области.

Что же касается новых домов для студентов, до конца этого года планируется открытие нового общежития в Шахтинске. Для решения вопроса с нехваткой мест проживания студентов было отремонтировано одно из зданий Шахтинского технологического колледжа. После реконструкции в новом общежитии смогут расположиться 80 студентов. На ремонтные работы было выделено 147 млн тенге, и они на стадии завершения. До конца года планируется ввод в эксплуатацию.