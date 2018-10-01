Новое общежитие для студентов колледжа открыли в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Семее для студентов электротехнического колледжа открыли новое общежитие. Оно рассчитано на 350 мест, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На проект, реализованный в рамках Пяти социальных инициатив Президента страны, из областного бюджета выделено 30 млн тенге. Еще 70 млн направили меценаты. В общежитии созданы все условия: есть бесплатный Wi-Fi , установлены камеры видеонаблюдения.

Большинство студентов прибыли из южных регионов страны и являются участниками программы «Серпін».

«Чтобы студенты в свободное от учебы время могли заниматься полезным делом и работали совместно с коворкинг-центром, создали бесплатный Wi-Fi-доступ. Могут скачивать фильмы и познавательные программы. Также читальный зал библиотеки оборудован по последнему слову техники и подключен к интернету», - рассказывает директор электротехнического колледжа Азат Сарпеков.