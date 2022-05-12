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Новое общественное пространство появится в столичном районе Сарыарка
12 Мая 2022 13:15

Новое общественное пространство появится в столичном районе Сарыарка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тихая аллея, воркаут-зона, футбольное поле появятся в столице на месте заброшенной территории. Еще одно новое дворовое общественное пространство благоустроят в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Проектируемый участок расположен в квадрате улиц Тлендиева- Улытау-Аркалык- Кайнар.

По многочисленным просьбам жителей района создан эскиз проекта совместно с архитекторами столичного Центра урбанистики при обсуждении с представителями акимата района Сарыарка. Проживающие в близлежащих домах люди просили создать комфортную, безопасную среду для отдыха и досуга.

Общественное и дворовое пространство появится около домов 44/1, 46, 48, 50 по пр. Н. Тлендиева. Площадь благоустройства составляет 7,5 га, озеленения – 1,5 га.

Здесь планируется высадить около 200 деревьев и 50 многолетних кустарников.

«Основная аллея включает в себя территорию зоны отдыха с качелями и авторскими скамейками. Детская площадка для детей разделена по возрастным категориям. Есть отдельная зона для малышей, есть для активностей группы постарше», - отметил руководитель Центра урбанистики г. Нур-Султана Елнар Базыкен.

Вдоль создаваемого нового общественного пространства будут высажены крупномерные деревья с приствольной решеткой. Предусмотрели и уличное освещение вокруг участка.

На территории дворового пространства появятся футбольное поле, зона воркаут, тренажерный участок, детская площадка для детей от 3 до 6 лет и игровая территория для возрастной группы от 6 до 12 лет.

Кроме того, созданы новые парковочные пространства по проспекту Тлендиева - 160 парковочных мест, по улице Кайнар - 50 мест, по улице Аркалык - 130, по улице Улытау - 40.

Перед проектированием столичные урбанисты и представители акимата района Сарыарка собирали пожелания жителей района.

Всего в рамках мастер-плана «Нур-Султан- комфортный город» в этом году в столице планируется благоустроить более 200 дворов и общественных пространств.


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