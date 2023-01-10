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Новое оборудование закупили для реабилитации атырауских инвалидов

10 Января 2023, 16:13
Новое оборудование закупили для реабилитации атырауских инвалидов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский областной центр реабилитации инвалидов пополнился новым оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, центр реабилитации инвалидов получил дополнительный подвесной беговой аппарат, пользующийся большим спросом. Также было установлено оборудование для восстановления больных после инсульта. Пять из девяти аппаратов – для массажа опорно-двигательного аппарата, верхних и нижних конечностей. В ближайшее время будут установлены еще три аппарата – восстанавливающие коленный и тазобедренный суставы, аппарат, восстанавливающий плечевой сустав и эллиптический степпер.
Областной центр реабилитации обслуживает инвалидов I и II групп старше 16 лет. Здесь люди с ограниченными возможностями проходят курс реабилитации два раза в год. В прошлом году здоровье поправили около тысячи человек. Рассчитан центр на прием 55 человек.


Фото РСК


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