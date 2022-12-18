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Новое оборудование появилось в городском роддоме Атырау

18 Декабря 2022, 02:06
Новое оборудование появилось в городском роддоме Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау городской роддом пополнился новым оборудованием для выхаживания новорожденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш роддом относится ко II уровню оказания медицинской помощи. Женщин, проживающих в городе, направляют к нам в тех случаях, когда роды сложные. Для оказания качественной экстренной помощи наше отделение патологии новорожденных очень нуждалось в реанимационном оборудовании. Мы рады, что наконец получили современный надежный комплект, который поможет врачам-неонатологам и реаниматологам заботиться о маленьких жителях и поддерживать их функциональное здоровье. Это инкубатор для интенсивной терапии недоношенных детей и открытая реанимационная система стоимостью почти 10 млн тенге» , – говорит директор Атырауского городского родильного дома Гулзинеп Дюсупова.
Отделение патологии новорожденных Атырауского городского роддома ежегодно принимает более 270 детей.

Ранее сообщалось, что в Атырау родился ребенок-гигант.


Фото: РСК Атырауской области
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