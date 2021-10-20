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    21:32, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новое оборудование для подготовки пилотов-спасателей показали в Казавиаспасе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре психологической подготовки оператора вертолетных услуг «Казавиаспаса» показали оборудование, впервые используемое в Казахстане для подготовки пилотов-спасателей, передает МИА «Казнформ» со ссылкой на пресс-службу «Казавиаспаса».

    В «Казавиаспасе» МЧС Казахстана под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагима Кульшимбаева прошел круглый стол на тему «Роль психологической готовности сотрудников МЧС в современных условиях».

    Руководитель Центра психологической подготовки Ахметова Гульжиян продемонстрировала оборудование, впервые используемое для подготовки казахстанских пилотов-спасателей.

    В круглом столе приняли участие авиационные власти Казахстана, ведущие авиакомпании, а также представители авиации и пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства обороны, Национальной гвардии, Международного аэропрорта Нурсултан Назарбаев и многие другие.

    По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям на базе АО «Казавиаспас» был создан пилотный проект «Центр профессиональной психологической подготовки».

    Центр профессионально-психологической подготовки был создан для спасателей, пилотов и инженерно-авиационного состава для поддержания психологического здоровья и высокой продуктивности деятельности. Центр является платформой для тренировки нейрокогнитивных и нейромоторных функций организма, интеграции современных прикладных психотехнологий для оптимизации психоэмоционального состояния, образовательных программ личностного роста.

    В рамках круглого стола участникам был продемонстрирован уровень готовности пилотов-спасателей, а также показан алгоритм подготовки как уровень личной безопасности и предупреждения эмоциональных срывов, возможных при напряженной деятельности авиаторов.

    Очки Senaptec Strobe используются для тренировки связей между глазами, мозгом и телом. Используя жидкокристаллические затворы, линзы меняют прозрачность, сокращая объем визуальной информации и заставляя спасателя обрабатывать ее более эффективно, что в дальнейшем будет оказывать позитивное влияние на выполняемую пилотами работу.

    Также было продемонстрировано израильское оборудование Blazepod, используемое в тренировках с пилотами, которое помогает развивать быстроту реакции, периферийное зрение, скорость мышления, выносливость и психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях.

    Вкупе использованием очков пилоты получают тройной эффект высокой концентрации выполнения поставленных задач, увеличения памяти и оперативность мышления.


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