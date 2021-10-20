Новое оборудование для подготовки пилотов-спасателей показали в Казавиаспасе
В «Казавиаспасе» МЧС Казахстана под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагима Кульшимбаева прошел круглый стол на тему «Роль психологической готовности сотрудников МЧС в современных условиях».
Руководитель Центра психологической подготовки Ахметова Гульжиян продемонстрировала оборудование, впервые используемое для подготовки казахстанских пилотов-спасателей.
В круглом столе приняли участие авиационные власти Казахстана, ведущие авиакомпании, а также представители авиации и пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства обороны, Национальной гвардии, Международного аэропрорта Нурсултан Назарбаев и многие другие.
По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям на базе АО «Казавиаспас» был создан пилотный проект «Центр профессиональной психологической подготовки».
Центр профессионально-
В рамках круглого стола участникам был продемонстрирован уровень готовности пилотов-спасателей, а также показан алгоритм подготовки как уровень личной безопасности и предупреждения эмоциональных срывов, возможных при напряженной деятельности авиаторов.
Очки Senaptec Strobe используются для тренировки связей между глазами, мозгом и телом. Используя жидкокристаллические затворы, линзы меняют прозрачность, сокращая объем визуальной информации и заставляя спасателя обрабатывать ее более эффективно, что в дальнейшем будет оказывать позитивное влияние на выполняемую пилотами работу.
Также было продемонстрировано израильское оборудование Blazepod, используемое в тренировках с пилотами, которое помогает развивать быстроту реакции, периферийное зрение, скорость мышления, выносливость и психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях.
Вкупе использованием очков пилоты получают тройной эффект высокой концентрации выполнения поставленных задач, увеличения памяти и оперативность мышления.