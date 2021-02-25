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    14:51, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Новое нефтяное месторождение открыли в Казахстане

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области открыто крупное нефтяное месторождение. По словам экспертов, это самый масштабный кладезь углеводородов, найденный в регионе за 30 лет Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Мощный фонтан нефти - из первой разведочной скважины Т3-1. Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов, Мангистауского и Бейнеуского. Рядом уже известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское. Об этом стало известно в ходе встречи руководства компании «Меридиан Петролеум», которая занимается разработкой данного месторождения с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым.

    Согласно анализу, нефть – легкая, не сернистая, добываемая стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.

    «Такого успеха мы добились благодаря многолетнему труду. В начале 2018 года на территории участка Тепке проведены геолого-геофизические работ, в итоге выявлено 6 перспективных объектов. На данный момент ведется работа по определению имеющихся на месторождении запасов. Это поистине историческое событие для нашей страны. По полученным данным о давлении, дебите, газовом факторе и других параметрах, месторождение Халел Узбекгалиев – это самое крупное месторождение, открытое в Мангистауской области с начала обретения независимости. Такое открытие станет большим подарком к 30-летию Независимости Республики Казахстан», - отметил президент компании «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков

    Глава региона в свою очередь отметил, что открытие данного нефтяного месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит создать новые рабочие места. С. Трумов пожелал нефтяникам больших успехов в начинании.


    Теги:
    Нефть/газ Главная Нефть Мангистауская область
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