Новое название получила казахстанская вакцина против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина против коронавируса получила новое наименование QazVac. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы вакцина QazCovid-In проще воспринималась в обществе, будем использовать другое торговое наименование для данной вакцины - QazVac. Поэтому вы чаще будете встречать именно такое название вакцины», - сказал Мирас Дауленов.

Он также напомнил, что казахстанская вакцина была создана не на пустом месте. По его словам, технология производства прошла проверку на оригинальность.

«Доклинические испытания казахстанской вакцины проводились на разных типах животных. После успешного прохождения доклинических исследований результаты были переданы в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Там наша вакцина тоже проходила испытание. После Институтом начались клинические испытания вакцины», - пояснил Мирас Дауленов.