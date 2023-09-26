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    00:17, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новое назначение в акимате Тараза

    назначение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    Постановлением акимата города Тараза назначен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата, передает корроеспондент МИА «Казинформ».

    Самый проблемный участок городского хозяйства возглавил Габит Алтаев.

    49-летний уроженец Жуалынского района Жамбылской области, Габит Алтаев имеет два высших образования. В 1993 году он окончил Шымкентский автомеханический техникум по специальности «Организация грузоперевозок и регулирования движения в автомобильном транспорте», в 2000 году – ТарГУ имени М.-Х. Дулати по специальности «Автомобильная промышленность».

    Трудовую деятельность начал в 1996 году в Жуалынском районе Жамбылской области. В разные годы работал в транспортных структурах акимата Жамбылской области.

    С 2010 года работал в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата на должностях специалиста, главного специалиста, начальника сектора транспорта.

    С 2015 по 2023 годы - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата.

    Теги:
    Назначения Жамбылская область ЖКХ
    Автор
    Галина Скрипник
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