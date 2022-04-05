Новое «место встречи» появится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для комфорта жителей района Алматы на пересечении улиц Абылай хана и Манаса планируется благоустроить новое общественное пространство. В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан показали эскизы новой точки притяжения, передает официальный сайт городского акимата.

Автомат с питьевой водой, ретро-телефонная будка, летний кафетерий. Подобные малые архитектурные формы с историческими элементами могут появиться у торгового дома «Встреча».

На данном участке ведется уличная торговля, есть проблема с хаотичной парковкой и визуальным шумом, нет элементов благоустройства, отсутствует тротуарная дорожка.

Для обеспечения комфорта жителей здесь планируется демонтировать заборы и подпорные стены клумб. В планах создать детскую игровую площадку, теневые навесы, цветочные клумбы, упорядочить коммерческие павильоны.

В рамках работ по благоустройству планируется заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, оптимизировать парковочное пространство, сделать приподнятое покрытие на уровне с тротуарной плиткой для удобства маломобильных групп населения.

Идею «места встречи» раскрывает арт-скульптура мужчина с цветами под зонтом. Вокруг которой расположатся скамейки со столиками для отдыха. Кроме этого, на указанном участке появится альпийская горка с ландштафтными кустарниками.

К тому же, по многочисленным просьбам на перекрестке появится диагональный пешеходный переход. Его преимущество в том, что допускается всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе, по диагонали.

«В соответствии с утвержденным дизайн-кодом столицы, все торговые павильоны (у ТД Встреча) будут приведены в соответствие. Это касается вывесок и объектов наружной рекламы тоже. Представители бизнеса уведомлены и готовы менять входные группы. Упорядочить планируется и парковочную зону. Это и есть пример дизайн-кода, к чему мы стремимся», - сообщил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев.

Внимание будет уделено и озеленению. Вдоль проспекта Абылай хана высадят порядка 100 деревьев на приствольных решетках с декоративной подсветкой.

«Пространство у торгового дома «Встреча» всегда была точкой притяжения. К сожалению, в последнее время оно больше напоминает уличный базар. Поэтому было принято решение навести на том участке порядок и воссоздать прежнюю атмосферу места встречи. На основе предложений жителей решили установить тематические элементы - автоматы с водой, телефонную будку, которая может служить аппаратом для пополнения баланса мобильной связи», - отметил руководитель Центра урбанистики г. Нур-Султан Елнар Базыкен.

Напомним, зимой представители акимата района Алматы и столичного Центра урбанистики провели серию встреч с жителями близлежащих домов. Из озвученных на встрече пожеланий были: упорядочить точки торговли по дизайн-коду, создать комфортные зоны для прогулок, игровые детские площадки, озеленить территорию, предусмотреть освещение и др. В результате взаимодействия с горожанами, столичные урбанисты представили концепцию благоустройства участка. Это и есть результат соучастного проектирования.

Начать благоустройство планируют в ближайшее время. Работа проводится в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город». Всего по поручению акима столицы Алтая Кульгинова было благоустроено более 500 дворов и общественных пространств.





Фото: gov.kz







