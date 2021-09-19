Новое место семейного отдыха появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Наурызбайском районе Алматы построят новое место семейного отдыха - Alem Рark, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С проектом ознакомился аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. На территории площадью 4,56 га возле акимата Наурызбайского района на месте старого сквера построят новый парк.

Жители не только района, но и всего города смогут приезжать сюда, чтобы провести время с семьей и друзьями, покататься на новых аттракционах, погулять по аллеям, перекусить на свежем воздухе. В парке будут 44 аттракциона и четыре фудкорта.

Дети смогут попрыгать на батуте, окунуться в мир виртуальной реальности, пройти веревочный маршрут третьего уровня сложности, найти выход из лабиринта, построить свой лего-домик и, конечно, отметить день рождения.

Благодаря уникальной концепции парка, все его гости могут повеселиться, несмотря на возраст. Alem Park будет не просто парком, а целым городом с цветными полянами, архитектурными сооружениями, веревочным парком, скалодромом, уютными кафе и множеством других развлечений.

Основной идеей парка является соединение живописного природного ландшафта с современными развлекательными технологиями, где будет совмещен отдых и развлечения как для детей, так и для взрослых. Будут проводиться различные мастер-классы, семейные соревнования, детские праздники, активные игры на свежем воздухе с участием аниматоров.

Стоит отметить, что на территории парка будет высажено около 500 деревьев.



