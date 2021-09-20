Новое креативное пространство презентовали в День города в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Творческий хаб, включающий Музей современного искусства, парковую зону, креативный квартал и строящийся театр балета, станет новым местом притяжения горожан и гостей Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация состоялась в рамках Дня города. С проектами ознакомился аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Создание уникального общественного пространства – парковой зоны - соответствует общей концепции развития мегаполиса как «Зеленого города» и создания мест рекреации для жителей мегаполиса. Существующий зеленый фонд будет оздоровлен, также будут высажены зеленые насаждения, которые преобразят и украсят будущий парк. В радиусе 1,5 км от этого места на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева нет парковых зон.

Одной из доминант данного пространства станет музей современного искусства Almaty Museum of Arts.

Главной задачей архитекторов было создание пространства для выставок разных видов искусства и создание новой архитектурной достопримечательности Алматы. По проекту музей будет состоять из двух пересекающихся зданий L-образной формы, символизирующих горы и город, которые создают внутреннее закрытое пространство и образуют связь между главным входом в музей с проспекта Н. Назарбаева и входом со стороны нового Театра балета. Это пространство, напоминающее горное ущелье, является главной «артерией» музея.

В здании общей площадью свыше 10 тыс. кв. м расположатся залы для временных и постоянных экспозиций, библиотека, площадка для театральных постановок и концертов, залы для проведения образовательных программ для детей и взрослых, кафе, ресторан, лектории и, конечно же, профессиональное хранилище для произведений искусства.

Выставочные залы будут соответствовать всем требованиям мировых музеев, что позволит принимать в Алматы их выставки. Например, площадь зала временных выставок будет равна 1000 кв. м, а потолки высотой 12 м, что позволит выставлять в нем монументальные экспонаты.

Строительство музея, которое финансирует меценат Нурлан Смагулов, начнется в ноябре 2021 года, а его открытие запланировано на 2023 год. Основу экспозиции музея составят произведения казахстанского и мирового искусства XX века из личной коллекции мецената.

Наряду с Музеем современного искусства и парковой зоной предусмотрен выход на креативный квартал, где будут реализованы проекты по развитию креативных индустрий. Здесь будут расположены резиденции для арт-галерей, fashion-бюро, маркетплейсов ремесленников, мест проведения мастер-классов, мероприятий для продвижения продукции и услуг креативных индустрий и других креативных пространств.

К слову, в Алматы уже действует и строится ряд креативных пространств. В рамках реализации Стратегии Almaty Creative в декабре 2020 года в Алатауском районе открыт Alatau Creative Hub. Хаб включает в себя коворкинг-пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей, площадку для мастер-классов. Общее количество посетителей с начала года составило уже более 100 тыс. человек. Планируется открытие молодежного центра с акцентом на музыкальное искусство Medeu Creative Hub. Продолжается строительство DEPO Evolution Park, где будет создана площадка для реализации проектов креативных индустрий.