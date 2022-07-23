23 Июля 2022 20:53

Новое колесо обозрения установили в парке Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В парке Уральска запустили новое колесо обозрения, стоимость которого оценивается в 250 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mgorod.kz.

Высота нового колеса обозрения 42 метра. Аттракцион состоит из 18 кабин, вместимостью четыре человека. В каждой кабине установлены кондиционер и панорамное остекление. В шести кабинах полы стеклянные.

Общее количество мест - 72. Оборот составляет около восьми минут. Взрослый билет (от 12 лет и старше) стоит 1200 тенге, детский (от 3 до 12 лет) - 800 тенге, детям до 3 лет бесплатно. Аттракцион работает в будни с 13.00 до 20.00, в выходные - с 11.00 до 23.00.

«Фундамент начали заливать еще в прошлом году, установку начали где-то в середине января. Колесо обозрения прошло сертификацию, мы пригласили специалистов из Москвы, которые сертифицировали аналогичные аттракционы в Боровом и в Актобе. Они провели все испытания, динамические, статические, с нагрузкой и без, проверили от и до. Только после этих процедур нам выдали сертификат. Техническое обслуживание будем проводить сами, наши специалисты прошли обучение. Аттракцион обошелся нам в 250 млн тенге. Изначально думали, что потратим 200 млн тенге, но все подорожало и колесо обозрения обошлось дороже», - сообщил заместитель директора ТОО «РИА «Мир»» Антон Ротштайн.

Старое колесо обозрения было установлено в 1986 году и уже заставляло уральцев усомниться в его техническом состоянии. На праздновании масленицы, в 2019 году, оно остановилось вместе с людьми, которых потом вызволяли спасатели.





фото mgorod.kz